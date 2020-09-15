Популярная в 70-х вещь неожиданно стала новым модным трендом

Популярные модели и блогерши начали массово публиковать снимки в вещах с огромными воротниками, которые были популярны в 70-х годах прошлого века. На запущенный в Instagram неожиданный тренд обратили внимание журналисты Metro.



Речь идет о больших воротниках с оборчатым краем, которые похожи на детские нагрудники. Отмечается, что описанная деталь гардероба может быть как съемной, так и пришитой к одежде.



Чаще всего воротники сочетают с рубашками, джемперами и джинсами. В то же время некоторые пользовательницы предпочитают носить указанный аксессуар с платьями, футболками и юбками.

Фото опубликовано @camillecharriere

Так, например, блогерша Камилла Шарьер (Camille Chariere) сфотографировалась перед зеркалом в полосатой рубашке с объемным воротником белого цвета и поделилась снимком в своем Instagram.

Плюс-сайз модель Клементина Дессо (Clémentine Desseaux) в свою очередь попозировала в блузке с цветочным принтом и воротником в тон, а также атласной юбке.

Юзерша с никнеймом @monikaslifestyle разместила кадр, на котором она запечатлена в белом воротнике и черном кожаном пиджаке.

Фото опубликовано @monikaslifestyle

Одежда с указанной деталью появилась в ассортименте таких брендов, как H&M, Mango и Ganni, а также Monki, Topshop и Zara.

Ранее в сентябре облегающий комбинезон с символом феминизма стал новым трендом среди звезд. В комбинезоне из лайкры французского дизайнера Марин Серр (Marine Serre) с лунным принтом попозировали различные звезды. Отмечается, что этот рисунок выражает женскую силу, в связи с чем его называют символом феминизма.