Наряд мужчины на упаковке с куриными крыльями KFC стал модным

Знаменитости начали массово носить наряд, вдохновленный образом основателя сети ресторанов быстрого питания KFC Полковника Сандерса, и запустили новый модный тренд. На опубликованные снимки обратили внимание журналисты Daily Mail.

Речь идет об униформе, которую носили мужчины в южных штатах Америки на рубеже прошлого века. Чтобы защититься от зноя, они надевали белую рубашку и костюм в тон с черным галстуком, свободно завязанным на шее. Отмечается, что такой стиль стал широко известен благодаря Сандерсу — его портреты в описанной одежде печатаются на упаковках с куриными крыльями и другой едой в 23 тысячах торговых точек KFC в 140 странах по всему миру.

Осенью 2020 года в подобном наряде сфотографировали британскую певицу и модель Викторию Бекхэм. На ней также были темные широкие прямые джинсы со стрелками и кожаная коричневая сумка на плече. Актриса Кира Найтли, в свою очередь, дополнила такую рубашку и галстук светлым твидовым пиджаком и шляпой из того же материала.

Кроме того, в знаменитом образе были замечены британская модель Твигги, телеведущие Дениз Ван Оутен и Алекс Джонс, американская актриса Эмбер Херд, певица Шерил и другие.

Ранее в октябре популярная в 70-х обувь стала новым трендом у женщин. Речь идет о кожаных полусапогах на шнуровке с массивной подошвой. Отмечается, что описанный предмет гардероба был востребован рядом субкультур, в частности скинхедами и панками в 1970-х годах.