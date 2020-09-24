Широкие подвороты на джинсах стали модными в 2020 году

Подворачивать джинсы высоко стало модным в 2020 году. Соответствующие кадры появились в соцсетях и на сайтах различных брендов.

Знаменитости начали массово публиковать фотографии в описанной одежде. Другие звезды появлялись на публике в джинсах разных моделей, загибая их нижнюю часть, либо выбирая уже готовые брюки с широкими подворотами.

Так, например, модная блогерша из Германии Леони Ханне (Leonie Hanne) попала в объектив папарацци на Неделе моды в Париже в свитере с высоким горлом, голубом кардигане и туфлях на каблуках в тон, а также джинсах с белыми высокими подворотами марки Loewe.

Фото опубликовано @leoniehanne

На том же мероприятии засняли дочку миллиардера Кен Се (Ken Xie) и блогершу Джейми Се (Jamie Xie). Она попозировала в белом пиджаке и зеленых брюках, которые подкатила до половины голени. Одна из участниц Недели моды в Стокгольме в свою очередь прошлась по улицам в широких джинсах, высоко закатив их, чтобы показать облегающие сапоги на каблуках.

Описанная модель брюк появилась в ассортименте различных брендов — как люксовых, так и масс-маркетовых. В частности, LOEWE и Zara, а также Chloe, Asos и Gucci.

Ранее в сентябре знаменитости полюбили новую модель бикини и запустили тренд. Речь шла о раздельном купальном костюме австралийского бренда Glassons. Так, например, снимками в нем поделились бывшая звезда британского реалити-шоу Love Island Кэссиди Макгилл и блогерша Руби Кадэнс.