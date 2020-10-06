Популярная в 70-х обувь стала новым трендом у женщин

Популярные модели и блогерши начали массово публиковать снимки в «панковской» обуви, популярной в прошлом веке, и запустили новый модный тренд. На размещенные в Instagram посты обратили внимание журналисты Independent.



Речь идет о кожаных полусапогах на шнуровке с массивной подошвой. Отмечается, что описанный предмет гардероба был востребован рядом субкультур, такими как скинхеды и панки, в 1970-х годах.



Чаще всего грубые ботинки сочетают с джинсами, кожаными куртками, пальто и классическими костюмами. В то же время некоторые пользовательницы соцсетей предпочитают носить упомянутую обувь с юбками, платьями и удлиненными рубашками.

Фото опубликовано @biancabaiiii





Так, например, снимком в ботинках на шнуровке поделилась стилистка Анна Хан (Anna Khan). В то же время юзерша с никнеймом @pepperpaperstyle сфотографировалась в сапогах, кожаной куртке, черной футболке и темной плиссированной юбке в белый горох. Блогерша Бьянка Бэй (Bianca Bai), в свою очередь, опубликовала в соцсетях кадр в описанной обуви, светло-розовом свитере, белой рубашке и с красной кожаной сумкой на плече.



Отмечается, что «панковские» ботинки появились в ассортименте различных брендов, таких как Prada, Bottega Venetta, Dr Martens, а также Zara, Topshop и H&M.



Ранее в октябре резиновые сапоги для рыбалки стали модным трендом у женщин. По информации издания, в моду вошли высокие массивные ботинки из резины скандинавского бренда Ganni. Стоимость пары на сайте марки составляет 245 евро (22 тысячи рублей).