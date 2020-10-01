Резиновые сапоги для рыбалки стали модным трендом у женщин

Популярные модели и блогерши стали массово носить резиновые сапоги, которые в сети прозвали рыбацкими, и запустили новый модный тренд осени 2020 года. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунтах женщин.

Речь идет о высоких массивных ботинках из резины скандинавского бренда Ganni. Стоимость пары на сайте марки составляет 245 евро (22 тысячи рублей).

Чаще всего описанный предмет одежды сочетают с деловыми костюмами, платьями, юбками и свитерами. В то же время некоторые пользовательницы любят носить ботинки с удлиненными рубашками и оверсайз-пиджаками.

Так, например, фотографией в описанной вещи цвета хаки в своем Instagram поделилась стилистка Эмили Синдлев (Emili Sindlev).

В то же время пользовательница с никнеймом @_mmaxinewylde сфотографировалась в черных сапогах, серой мини-юбке, темном кроп-топе и лиловом укороченном пиджаке.

Модель Наоми Анвер (Naomi Anwer) опубликовала в соцсетях кадр в темных ботинках и белой удлиненной рубашке.

Фото опубликовано @naomianwerr

Модный блогер Беатрис Форселл (Beatrice Forcell) сфотографировалась для Instagram в лакированных сапогах, белом платье и темном оверсайз-пиджаке.

Предпринимательница Матильда Дьерф (Matilda Djerf) в свою очередь надела резиновую обувь вместе с черной кожаной курткой, серым свитером и бело-голубыми шортами в полоску.

Фото опубликовано @matildadjerf

В сентябре обувь с призывом к голосованию стала трендом среди знаменитостей. Речь идет о черных кожаных ботфортах бренда Stuart Weitzman, на которых крупными серебряными буквами написано слово VOTE. В них были замечены бывшая вторая леди США Джилл Байден, а также супермодели Эмбер Валлетта и Карли Клосс.