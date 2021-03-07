Алеся Кафельникова поделилась снимком в белье и взволновала фанатов

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, поделилась снимком в откровенном образе и взволновала поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети фото 22-летняя манекенщица позирует в трикотажном комплекте нижнего белья бежевого цвета. Она засняла себя в зеркало, расположенном в доме на Бали. Волосы Кафельниковой собраны в пучок. «Я могла бы стать твоим частным островом», — подписала она пост, который набрал больше 24 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Красивая», «Отличная фигура», «Идеальная девочка», «Какая секси», «Красивое белье на красивой девушке», — хвалили они.

В феврале Алесю Кафельникову заподозрили в беременности. Слухи о том, что она ждет ребенка, подтвердила дизайнер Надя Сказка. Известно, что модель встречается с 34-летним Георгием Петришиным. Сама знаменитость предпочитает не реагировать на домыслы о своей беременности.