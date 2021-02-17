Алеся Кафельникова снялась топлес в новой фотосессии

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, опубликовала кадры со своей новой откровенной фотосессии и удивила фанатов. Кадры появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети черно-белых фото 22-летняя манекенщица запечатлена с разных ракурсов топлес в светлых шелковых брюках. При этом обнаженную грудь она прикрывает руками. Ее волосы собраны в пучок, а образ дополнен моно-серьгой. Кафельникову засняли на территории виллы, расположенной на Бали. «Сама себе девушка мечты», — подписала она пост, который набрал больше 15 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости, при этом некоторые из них предположили, что модель беременна. «Незаконно быть такой красивой», «Никогда не пойму, откуда у таких худеньких роскошная грудь», «Уже месяц думаю, что случилось с грудью. Неужто беременна?», «Замечательное фото, без пошлости, что редко сейчас увидишь», «Она увеличила грудь?» — высказывались они.

Отмечается, что автором снимков выступила фотохудожница Полина Бертранд (Polina Bertrand).

Ранее в феврале Алеся Кафельникова снялась обнаженной верхом на слоне и удивила фанатов. Ее волосы были распущенными, а образ дополнила небольшая подвеска. Съемка прошла в зарослях тропических растений на Бали.