Алеся Кафельникова снялась обнаженной в ванне

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, опубликовала фото без одежды и взволновала фанатов. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

22-летняя манекенщица снялась обнаженной, лежа в ванной, которая заполнена пеной. На первом кадре знаменитость позирует лежа на животе, а на втором — сидит, прикрывая оголенное тело ногами. Образ Кафельниковой дополнили несколько серег-гвоздиков и тонкий плетенный браслет.

Публикация знаменитости восхитила ее поклонников и набрала 38 тысяч лайков. «Модель великолепна, очень красивый кадр», «Прекрасная девушка», «Вау, Алеся», «Красивая», «Шикарная», «С ума сойти, как красиво», — комментировали подписчики.

Отмечается, что автором снимков выступила фотохудожница Полина Бертранд (Polina Bertrand).

В январе модель Алеся Кафельникова поделилась видео с отдыха на Бали в наряде без белья и порадовала пользователей. На размещенных кадрах она запечатлена на территории виллы в черном топе, через который просвечивает грудь, и красных брюках.