Алеся Кафельникова снялась в топе без белья и макияжа и взволновала фанатов

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, поделилась видео с отдыха на Бали в наряде без белья и взволновала фанатов. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На кадрах ролика 22-летняя манекенщица запечатлена на территории виллы в черном топе, через который просвечивается грудь, и красных брюках. Кафельникова попозировала без макияжа и с собранными волосами. Ее образ дополнила подвеска с кулоном в виде креста. «Теперь моя жизнь сладкая, как манго», — подписала она пост, который набрал больше 15 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили естественную красоту знаменитости в комментариях. «Тебе так идет загар!», «Просто великолепна», «Такая красивая и естественная», «Кожа сияет», «Чудесная! Все же красота в естестве», — восхищались они.

В декабре 2020 года Алеся Кафельникова поделилась фото в бикини с отдыха на острове Бали. На размещенном в соцсетях кадре манекенщица запечатлена в топе от бикини-комплекта и бежевых шортах с высокой талией. Ее снимки сделаны на фоне заката и пальм на территории виллы.