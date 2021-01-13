Алеся Кафельникова снялась в обнажающем грудь топе в новой фотосессии

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, приняла участие в новой фотосессии. Кадры появились в Instagram-аккаунте стилиста Алеко Надиряна.

На одном из размещенных в сети кадров 22-летняя модель запечатлена в золотистых брюках и кроп-топе, который частично обнажает ее грудь. Ее образ дополнили украшения в виде цепей со стразами. На другом снимке модель позирует в черном топе из страусиных перьев, светло-бежевой юбке по фигуре и красном поясе с золотистой пряжкой. На третьем фото Кафельникова одета в пышное оранжевое платье.

Публикация набрала больше тысячи лайков. Автором съемки выступил востребованный московский фотограф Ко Инхо, в объектив которого попадали супермодель Ирина Шейк, актриса Рената Литвинова, певица Вера Брежнева и другие знаменитости.

В декабре 2020 года Алеся Кафельникова поделилась фото в бикини с отдыха на острове Бали. На размещенном в соцсетях кадре манекенщица запечатлена в топе от бикини-комплекта и бежевых шортах на высокой талии. Ее снимки сделаны на фоне заката и пальм на территории виллы.