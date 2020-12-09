Алеся Кафельникова снялась топлес в новой фотосессии

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, опубликовала кадры со своей новой откровенной фотосессии для издания CAP 74024. Фото появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 22-летняя знаменитость запечатлена топлес в черной юбке, при этом обнаженную грудь она прикрывает рукой. Образ Кафельниковой дополнили золотистые серьги, цепочка, а также широкие очки. Публикация набрала больше 15 тысяч лайков.

Автором съемки выступила австралийская фотохудожница Акила Берджауи (Akila Berjaoui), которая сотрудничала с журналами Elle и Harper's Bazaar.

Ранее в декабре Алеся Кафельникова снялась в расстегнутой рубашке без белья. В серии из нескольких роликов знаменитость позирует в студии на светлом фоне в черном костюме. Ее образ состоит из расклешенных брюк, удлиненного жакета и расстегнутой рубашки.