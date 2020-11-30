Французский фотограф заснял Алесю Кафельникову в нижнем белье

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, попозировала полуобнаженной и порадовала поклонников. Публикация появилась на странице французского фотографа Флориана Боджа (Florian Boggia) в Instagram.

22-летнюю манекенщицу засняли в черном комплекте нижнего белья и расстегнутой белой рубашке. Ее образ дополнили влажные волосы и крупные серьги со стразами. Также в серии был опубликован черно-белый портрет Кафельниковой.

В подписи к публикации автор фотографий отметил, что съемка проводилась в Испании. Работы Боджа неоднократно появлялись на страницах таких изданий, как Elle и L'Officiel.

Ранее в ноябре Алеся Кафельникова снялась в рваном топе и взволновала поклонников. На кадре она позирует на фоне стены в черном комплекте белья и рваном топе белого цвета. Ее образ дополнили несколько ремней, шляпа в ковбойском стиле, а также кожаные штанины.