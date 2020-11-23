Французский фотограф заснял Алесю Кафельникову в нижнем белье

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, поделилась кадрами из новой откровенной фотосессии и порадовала поклонников. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном фото 22-летняя знаменитость позирует в комплекте черного белья с собранными волосами. Кафельникову засняли через зеркало. «Утренняя рутина», — подписала она пост, который набрал больше 45 тысяч лайков. Автором съемки выступил французский фотограф Жюль Далод-Данези (Jules Dalod-Danesi).

Внешность манекенщицы восхитила фанатов, и они оставили ей комплименты под снимком. «Лесь, ты самая красивая, я влюблена просто. Идеал», «Прекрасная», «Уф... Мама дорогая», «Могла бы стать мисс мира, просто топ!», «Такая настоящая красота и женственность», — хвалили они.

В октябре Алеся Кафельникова покурила в плаще на голое тело для новой фотосессии. На кадрах она позирует в кожаном коричневом плаще и черной юбке из такого же материала. В руке манекенщица держит статуэтку в виде достопримечательностей Парижа. Автором съемки стала фотохудожница Жанна Малити.