Алеся Кафельникова отпраздновала день рождения в комбинезоне на голое тело

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, поделилась фото в наряде на голое тело. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети снимках манекенщица запечатлена в обтягивающем комбинезоне марки Alex Perry из блестящей ткани черного цвета и глубоким декольте. Ее образ дополнили остроносые туфли на каблуках люксового бренда Yves Saint Laurent, небольшая сумка, солнцезащитные очки, а также небольшая подвеска и браслет. Известно, что кадры были сделаны во время празднования дня рождения Кафельниковой. 23 октября ей исполнилось 22 года.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом, который набрал больше 36 тысяч лайков. «Какая же вы хорошенькая! Индивидуальная красота», «Эротично!», «Мне нравится твой образ», «Звезда!», «Какая ты шикарная», — писали они.

Ранее в октябре французы засняли Алесю Кафельникову с обнаженной грудью и взволновали россиян. На фото она запечатлена в синих джинсах на высокой талии и куртке из такого же материала. Модель позировала без бюстгальтера с обнаженной грудью.