Алеся Кафельникова прошлась по подиуму в прозрачном бюстгальтере

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Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, приняла участие в показе французского бренда нижнего белья Etam. Ролик с мероприятия появился в ее Instagram-аккаунте.

Знаменитость прошлась по подиуму в блестящих брюках, облегающих сапогах на каблуках и кружевном бюстгальтере-бралетте черного цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее грудь. На ней также были надеты белые серьги-кисти. Отмечается, что модное шоу прошло в рамках Недели моды в Париже.

В описании к публикации Кафельникова поблагодарила представителей своего модельного агентства и редактора издания Vogue Джеральдин Сальо (Geraldine Saglio). «Дайте мне открыть эту диско-вечеринку в Париже», — подписала видео она.

Подписчики оценили внешний вид и успехи манекенщицы и написали об этом в комментариях под постом. «Лучшая», «Так радостно за тебя! Королева!», «Как круто», «Просто королевская девушка», «Я тебе завидую», «Я искренне рада за тебя, за каждую твою пройденную ступеньку вверх», — писали пользователи.

Ранее в августе Алеся Кафельникова снялась в куртке на голое тело и порадовала поклонников. На опубликованных снимках она позирует в черной куртке на голое тело российского бренда Viva Vox, а также в кожаных бермудах на высокой талии.