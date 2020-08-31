Алеся Кафельникова снялась в куртке на голое тело и порадовала поклонников

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, снялась в откровенном наряде для фотосессии. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре знаменитость запечатлена в черной куртке на голое тело российского бренда Viva Vox, а также в кожаных бермудах на высокой талии. «Снова проснулась чертовски сексуальной, мне очень неловко», — подписала она пост, который набрал почти 20 тысяч лайков. Автором съемки выступил московский фотограф Семен Пленков.

Фото опубликовано @vivavoxofficial

Фотография порадовала поклонников манекенщицы. «Это не пожар, а поджог», «Красотка», «Шикарная», «Космически крута», «Лучшая», — комментировали они.

Ранее в августе Алеся Кафельникова снялась в пальто люксового бренда Alexander McQueen на голое тело. На ней также были красные латексные штаны. На фото волосы модели частично зачесаны назад, а ее образ дополнили золотистые серьги.