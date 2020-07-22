Самая перспективная российская модель вышла в свет в пиджаке на голое тело

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Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном видео знаменитость запечатлена на красной ковровой дорожке на фоне ретро-машины в брючном костюме голубого цвета. Кафельникова попозировала в пиджаке на голое тело. Ее образ дополнили украшения ювелирно-часового дома Bvlgari, среди которых были подвеска, браслет и серьги.

Известно, что 21-летняя модель посетила мероприятие в честь открытия pop-up бутика названного бренда в Крокус Сити Молле.

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Поклонники манекенщицы оценили ее внешний вид в комментариях. «Боже, нереально», «Пиджак лишний», «Обожаю ваш стиль», «Костюм шикарный», «Просто лучшая, без лишних слов», — писали они.

Ранее в июле Алеся Кафельникова показала фото со съемки в ретро-автомобиле. Так, на одном кадре она одета в шелковый топ мятного цвета бренда CH4RM и коралловую юбку миди. На другом снимке знаменитость позирует в коричневом корсете и оранжевых брюках Versace.