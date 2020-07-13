Самая перспективная российская модель станцевала на улице в бюстгальтере

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, станцевала на камеру в откровенном наряде. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах размещенного видео знаменитость и ее друг выполняют танцевальные движения под музыку на улице в центре Москвы. Кафельникова надела объемный жакет цвета хаки поверх неонового бюстгальтера, велосипедки в тон наряду и белые кеды. «Сделай это», — подписала она пост.

Материалы по теме Соблазн свободы Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться

Поклонники оценили видео и внешний вид 21-летней модели. «Костюм шикарен», «Боже, ты нереальная! Будь счастлива, красивая девочка», «Отличный танец», «Какие вы! Смотреть можно бесконечно», «До чего же хороша» — комментировали они.

Ранее в июле Алеся Кафельникова попозировала в бикини на пляже Сочи и вызвала восхищение подписчиков. На фото она сидит на подруге, которая лежит на шезлонге, и делает ей массаж. Манекенщицу сняли в кепке и раздельном купальнике неонового зеленого цвета.