Самая перспективная российская модель прошлась по улицам в прозрачном топе

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Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, опубликовала видео в откровенном образе. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 21-летняя знаменитость позирует на фоне небоскребов в Москве в короткой кожаной юбке коричневого цвета, прозрачном сетчатом топе, ткань которого просвечивает неоново-зеленый бюстгальтер, и пиджаке оттенка хаки. Она надела туфли на каблуках и солнцезащитные очки. «Образ Москва-Сити», — подписала она пост.

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Поклонники восхитились внешним видом модели. «Кислотная бомба», «Побольше такой красоты в ленту!», «Шикарный наряд. Что-то в нем футуристичное!», «Купальник под сетку, как в 80-90-е», «Очень красиво и стильно», — комментировали они видео.

Ранее Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде в небоскребе. На снимке она запечатлена в коротком розовом платье с вырезами на груди, спине и бедрах. Наряд российского бренда Shiny полностью покрыт кристаллами. Модель сфотографировали на фоне панорамного окна в апартаментах в одном из небоскребов «Москва-Сити».

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