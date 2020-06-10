Самая перспективная российская модель снялась в бюстгальтере верхом на лошади

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, сфотографировалась в бюстгальтере верхом на лошади. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 21-летняя модель позирует в черных лосинах, высоких сапогах в тон и спортивном топе молочного цвета. Волосы Кафельниковой собраны в хвост. В серии также есть видео, на котором ее сняли во время езды верхом. Публикация набрала больше 15 тысяч лайков.

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Поклонники восхитились внешним видом знаменитости. «Очень красиво», «Какая ты умничка», «Хотелось бы чаще видеть, как ты ездишь верхом. Выглядишь потрясающе», «Это слишком шикарно», — писали они в комментариях.

В июне подписчики Алеси Кафельниковой раскритиковали ее лицо без макияжа. Так, на размещенном в соцсети снимке модель запечатлела себя без косметики с мокрыми волосами. «Это твоя не самая лучшая фотография», — выразил свое мнение под публикацией один из поклонников.

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