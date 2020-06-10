Самая перспективная российская модель снялась в бюстгальтере верхом на лошади

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, сфотографировалась в бюстгальтере верхом на лошади. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном кадре 21-летняя модель позирует в черных лосинах, высоких сапогах в тон и спортивном топе молочного цвета. Волосы Кафельниковой собраны в хвост. В серии также есть видео, на котором ее сняли во время езды верхом. Публикация набрала больше 15 тысяч лайков.
Поклонники восхитились внешним видом знаменитости. «Очень красиво», «Какая ты умничка», «Хотелось бы чаще видеть, как ты ездишь верхом. Выглядишь потрясающе», «Это слишком шикарно», — писали они в комментариях.
В июне подписчики Алеси Кафельниковой раскритиковали ее лицо без макияжа. Так, на размещенном в соцсети снимке модель запечатлела себя без косметики с мокрыми волосами. «Это твоя не самая лучшая фотография», — выразил свое мнение под публикацией один из поклонников.