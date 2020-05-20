Самая перспективная российская модель снялась обнаженной в ванне с самокруткой

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, опубликовала откровенные домашние фотографии. Они появились в Instagram-аккаунте знаменитости в среду, 20 мая.

В серии из двух снимков 21-летняя Кафельникова запечатлена в ванной комнате с маской на лице и с самокруткой. На первом кадре она сидит в ванне и прикрывает обнаженную грудь рукой, на втором — позирует близко к камере и курит. «Оттенки дракона», — подписала пост модель.

Фото опубликовано @kafelnikova_a

Русскоязычные и англоязычные подписчики оценили внешность Кафельниковой в комментариях. «Богиня», «Икона», «Взгляд как у пантеры, красивая, шикарная», «Потрясающие снимки, ты королева», «Вот это эстетика», — писали они.

За один час после публикации фото набрало 20 тысяч лайков.

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Это не первый раз, когда Алеся Кафельникова фотографируется обнаженной. Ранее она показала подписчикам кадр, отредактированный с использованием синего фотофильтра, где запечатлена без бюстгальтера.

19 мая журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых перспективных молодых жителей России «З0 до 30». В категории «Мода и дизайн» победителями стали модель Алеся Кафельникова и предпринимательницы Алиса Ушакова и Вероника Хан.

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