Российская супермодель опубликовала фото топлес во время изоляции

Российская супермодель Алеся Кафельникова сфотографировалась топлес во время режима изоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре, отредактированном с использованием синего фотофильтра, 21-летняя знаменитость запечатлена без бюстгальтера с бриллиантовым ожерельем на шее и серьгами-гвоздиками. «Есть кто-нибудь?» — задалась вопросом в описании к публикации модель.

Подписчики Кафельниковой восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, набравшим 15 тысяч лайков. «Ты прекрасна», «Вау!! Очень хорошая», «Какая же чудесная», «Ты выглядишь как Смурфик», «Мне нравится цвет обработки!» — высказались они.

Ранее в мае Кафельникова опубликовала другой откровенный снимок. Она снялась в ванной комнате в комплекте нижнего белья бренда TTSWRT стоимостью 230 долларов (17 тысяч рублей). Модель также надела вязаную накидку, а волосы собрала в высокий хвост.

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