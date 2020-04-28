Российская супермодель станцевала на камеру в изоляции с голым животом

Видео: kafelnikova_a / Instagram

Российская супермодель Алеся Кафельникова опубликовала в соцсетях видео, на котором она танцует в кроп-топе дома в самоизоляции. Пост появился в ее Instagram-аккаунте в понедельник, 27 апреля.

На семисекундном ролике Кафельникова исполняет танцевальные движения под музыку перед камерой, держа обе руки за головой. Она одета в укороченный лонгслив с принтом в стиле тай-дай и серые спортивные штаны, при этом ее живот полностью оголен.

Поклонники оценили публикацию модели. «Не устану тебе говорить, что ты богиня», «У тебя идеальное тело!», «Такая эстетика!», «Прекрасная женщина и потрясающий танец», — писали русскоязычные и англоязычные комментаторы.

Ранее в апреле Алеся Кафельникова поделилась архивным роликом, в котором она позирует в купальнике. На кадрах 21-летняя знаменитость продемонстрировала свою походку в черном бикини и белой классической рубашке.

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