Самая перспективная российская модель попозировала в бикини на пляже Сочи

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, опубликовала откровенную фотографию. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке 21-летняя Кафельникова сидит на подруге, которая лежит на шезлонге, и делает ей массаж. Манекенщицу в кепке и раздельном купальнике неонового зеленого цвета сфотографировали на песчаном пляже в Сочи.

Материалы по теме Голый шик Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы

Подписчики знаменитости оценили ее фигуру и выразили свое восхищение в комментариях под постом. «Такая прекрасная», «Горячо», «Сделай мне тоже массаж, пожалуйста!», «Я завидую девушке снизу», «Ты такая сексуальная», «Блин, как же это красиво», «Я тебя обожаю», «Красивая фигура, Алеся», — высказывались фанаты.

В июне Алеся Кафельникова прошлась по улицам Москвы в просвечивающем белье наряде. Она попозировала на фоне небоскребов в короткой кожаной юбке коричневого цвета, сетчатом топе, ткань которого просвечивает неоново-зеленый бюстгальтер, пиджаке оттенка хаки и туфлях на каблуках.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!