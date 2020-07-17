Самая перспективная российская модель показала фото со съемки в ретроавтомобиле

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, приняла участие в фотосессии в одежде люксовых марок для онлайн-издания о моде Buro 24/7. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

Это первая съемка Кафельниковой и рэпера Артура Шмыгина, более известного как Luxor, приуроченная к выходу совместного мини-альбома «Город на дороге».

На одном из кадров 21-летняя модель лежит в ретроавтомобиле светло-коричневого цвета с откидным верхом среди виноградных лоз и цветов. Она одета в шелковый топ мятного цвета бренда CH4RM и коралловую юбку миди. На другом снимке знаменитость позирует в коричневом корсете и оранжевых брюках Versace, а на третьем фото ее сняли в черном топе Dries Van Noten и белых брюках марки Louis Vuitton.

Автором съемки выступил модный фотограф Алексей Дунаев, который сотрудничал с такими изданиями, как Esquire и Marie Claire.

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Поклонники оценили опубликованные кадры и выразили свое восхищение в комментариях. «Вау, очень красивая и творческая съемка», «Шикарно», «Сногсшибательно», «Фотографии просто класс, как всегда на высоте!» — писали они.

В июне модный журнал Elle показал голую грудь Алеси Кафельниковой. На размещенном кадре 21-летняя знаменитость позирует перед фотографом без бюстгальтера. Ее запечатлели в шортах бренда Dior из неопрена с принтом под камуфляж.