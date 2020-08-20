Алеся Кафельникова снялась в пальто люксового бренда на голое тело

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, надела пальто на голое тело для участия в новой фотосессии. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

21-летняя знаменитость показала кадр со съемки, автором которой стал московский фотограф Семен Пленков. Кафельникова снялась в белом приталенном пальто люксового бренда Alexander McQueen без нижнего белья и красных латексных штанах. Волосы модели убраны, а образ дополнили золотистые серьги. Публикация набрала больше 17 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Очень эффектно», «Великолепна», «Я не видела никого красивее», «Очень стильно», «Леди», — писали они.

В июле Алесю Кафельникову запечатлели в красном пиджаке на голое тело. На ней также были надеты бирюзовые брюки широкого кроя и солнечные очки. Автором съемки выступил фотограф Иван Морковкин.