Самая перспективная российская модель снялась в красном пиджаке на голое тело

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, надела пиджак на голое тело для участия в новой фотосессии. Публикация с серией снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

21-летняя знаменитость показала кадры со съемки, автором которой стал московский фотограф Иван Морковкин. Кафельникова позировала в студии в красном жакете без нижнего белья, бирюзовых брюках широкого кроя и солнечных очках. В описании к посту, который собрал 11 тысяч лайков, она оставила цитату о важности внутренней гармонии.

Поклонники модели оценили ее образ в комментариях. «Шикарная», «Просто нереальная», «Находи гармонию в окружающих», писали они.

Ранее в июле Алеся Кафельникова вышла в свет в аналогичном откровенном наряде. Она посетила мероприятие в честь открытия pop-up бутика ювелирно-часового дома Bvlgari в «Крокус Сити Молле». Она была одета в голубой пиджак на голое тело и украшения бренда.