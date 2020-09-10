Алеся Кафельникова показала снимки в бикини на яхте с неизвестным мужчиной

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, показала подписчикам фотографии с отдыха на яхте с неизвестным мужчиной. Кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта.

На одном из снимков 21-летняя знаменитость позирует в профиль на борту белой лодки. Она одета в атласный топ-корсет бежевого цвета и голубые джинсы.

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На другом фото она стоит у штурвала на фоне моря в бикини кислотно-зеленого цвета и мини-шортах на завышенной талии. При этом она обнимает молодого человека, стоящего спиной к фотографу. На еще одном кадре он лежит на бедре модели головой, также повернувшись к камере затылком.

Личность спутника супермодели пока неизвестна.

В августе Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде для фотосессии. На размещенном кадре девушка запечатлена в надетой на голое тело черной куртке российского бренда Viva Vox и кожаных бермудах на высокой талии. «Снова проснулась чертовски сексуальной, мне очень неловко», — подписала она пост, который набрал почти 20 тысяч лайков.