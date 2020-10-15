Французы засняли Алесю Кафельникову с обнаженной грудью и взволновали россиян

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, оказалась в объективе французских фотографов в откровенном наряде в новой фотосессии. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке 21-летняя знаменитость запечатлена в синих джинсах на высокой талии и куртке из такого же материала. Она позировала без бюстгальтера с обнаженной грудью. Образ Кафельниковой дополнили золотистая подвеска и несколько колец.

В другой серии фото модель засняли в черных топе, джинсах и кожаной куртке.

Фото опубликовано @kafelnikova_a

Россиян взволновали опубликованные кадры, и они принялись писать комплименты знаменитости в комментариях. «Наша красавица!», «Все фотки — бомба», «Моя любимая модель», «Очень эстетично», «Горячо!», «Не перестаю тобой восхищаться! Самая лучшая и самая красивая», — высказывались они.

Известно, что авторами съемки выступили французские фотографы Антуан Симон Кокле (Antoine Simon Coquelet) и Маона Мику (Maona Micoud).

В августе Алеся Кафельникова снялась в куртке на голое тело и порадовала поклонников. На опубликованных снимках она позирует в черной куртке на голое тело российского бренда Viva Vox, а также в кожаных бермудах на высокой талии.