Алеся Кафельникова покурила в плаще на голое тело для новой фотосессии

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, приняла участие в откровенной фотосессии. Соответствующий кадр появился на странице фотохудожницы Жанны Малити в Instagram.

На размещенных кадрах 22-летняя манекенщица позирует в кожаном коричневом плаще на голое тело и черной юбке из такого же материала. Ее образ дополнила серебряная цепочка на теле, украшенная стразами. На фото Кафельникова курит, держа в руке статуэтку в виде достопримечательностей Парижа. «Курит в своем любимом городе», — гласит подпись под публикацией.

Пользователи сети оценили внешность знаменитости и работу Малити в комментариях. «Самая красивая», «Произведение искусства», «Жанна, ты талантище!», «Круть», — писали они.

Ранее в октябре французские фотографы Антуан Симон Кокле и Маона Мику засняли Алесю Кафельникову с обнаженной грудью и взволновали россиян. На фото она запечатлена в синих джинсах на высокой талии и куртке из такого же материала. Модель позировала без бюстгальтера.