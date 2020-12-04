Алеся Кафельникова снялась в расстегнутой рубашке без белья

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, опубликовала кадры со своей новой съемки. Видео появились в Instagram знаменитости.

В серии из нескольких роликов, размещенных в аккаунте и сторис, 22-летняя манекенщица позирует в студии на светлом фоне в черном костюме. Ее образ состоит из расклешенных брюк, удлиненного жакета и расстегнутой рубашки, под которой нет нижнего белья. Наряд Кафельниковой дополняют широкий ремень, остроносые туфли-лодочки и укладка «мокрые волосы».

Пост набрал более 30 тысяч лайков, поклонники модели оценили фотосессию. «Очень красивая!», «Бомба», «Можно смотреть бесконечно», «Это невероятно», — писали англоязычные и русскоязычные комментаторы.

В ноябре Алеся Кафельникова попозировала полуобнаженной для французского фотографа Флориана Боджа (Florian Boggia). Ее засняли в черном комплекте нижнего белья и расстегнутой белой рубашке. В подписи к публикации автор фотографий отметил, что съемка проводилась в Испании.