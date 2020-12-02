Алесю Кафельникову и ее отца обложили налогами из-за проблем с бизнесом

Бывший теннисист и олимпийский чемпион Евгений Кафельников и его дочь, супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, столкнулись с финансовыми проблемами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2017 году Кафельников зарегистрировал «Академию большого тенниса», которая носит его имя. Спортсмен собирался открывать ее в Сколково, однако дело было приостановлено. По информации Telegram-канала, на данный момент налоговая закрыла бизнес Кафельникова «за предоставление недостоверных сведений».

В свою очередь, супермодель зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в Сочи, однако не отчитывалась по налогам, в результате чего ее счета в Сбербанке были заблокированы. Кроме того, Федеральная налоговая служба решила наложить на Кафельникову санкции.

В марте Евгений Кафельников обвинил дочь в постоянной лжи. В одном из интервью Алеся заявила, что для нее важно, когда ее хвалят за успехи. Она пожаловалась на отца, который, по словам манекенщицы, не следит за ее достижениями. «Во всех словах ее абсолютная ложь», — подчеркнул бизнесмен.