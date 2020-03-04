Кафельников обвинил дочь в постоянной лжи

Бывший теннисист Евгений Кафельников описал свои отношения с дочерью Алесей и обвинил девушку в постоянной лжи. Слова спортсмена приводятся на сайте телеканала «Дождь».

В одном из интервью Алеся, работающая моделью, заявила, что для нее важно, когда ее хвалят за успехи. Она пожаловалась на отца, который, по словам девушки, не следит за ее достижениями. «Во всех словах ее абсолютная ложь. Ни одного слова правды нет», — заявил 46-летний Кафельников.

Он также подчеркнул, что пытался наладить отношения с дочерью, имевшей проблемы с алкоголем и наркотиками, однако это оказалось бесполезно. «Я уже взрослая, мне 21 год, мне 18, и не лезь в мою жизнь — я что хочу, то и делаю. Хочу пью, хочу курю», — процитировал Алесю ее отец.

Кроме того, Кафельников посетовал на окружение, в которое попала девушка, назвав его «безумным». По словам теннисиста, в данный момент он совсем не общается с дочерью.

3 марта 2020-го дочь спортсмена поучаствовала в показе бренда Yeezy американского рэпера Канье Уэста в рамках Недели моды в Париже.

В 2017-м Кафельников назвал себя отцом-неудачником, также отметив, что его жизнь начинает терять смысл. Летом того же года его дочь попала в реанимацию, а по другим данным, отравилась алкоголем и не была в больнице. Отвечая на высказывания отца, Алеся написала, что он «достал пускать сплетни в Twitter». В 2019-м появилось видео, на котором девушка сидит за рулем автомобиля с бутылкой алкоголя в руке.

Российский теннисист — двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, он также завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2000 года в Сиднее.

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