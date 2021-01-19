Российская модель снялась в просвечивающем грудь топе и шубе на фоне Кремля

Популярная российская топ-модель Дарья Коновалова снялась в откровенном образе на фоне Кремля и удивила поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 32-летняя манекенщица позирует в топе, через который просвечивает ее грудь, белой юбке длины миди и желтой шубе люксового бренда Bottega Veneta стоимостью 9450 долларов (697 тысяч рублей). Ее образ дополнили сумка в тон верхней одежде, белые ботфорты на каблуках, а также золотистые колье и серьги. За ее спиной виден собор Василия Блаженного. «Два дня в Москве и Старый Новый 2021 год были очень веселыми», — подписала она пост, который набрал больше 20 тысяч лайков.

Наряд знаменитости озадачил ее подписчиков, и они принялись критиковать его в комментариях. «А че не в трусах?», «Вульгарно и дешево. Даже дорогая шуба не спасает ситуацию», «Вы заявление писали об украденном лифчике?», «Что за желание такое всегда всем показать свою грудь или *****? Понятно, что красивая, но зачем такая вульгарщина, тем более у храма?» — негодовали они.

Ранее в январе беременную невесту российского миллиардера обругали за фото в прозрачном белье. 34-летняя модель Елена Перминова сфотографировалась в зеркало в кружевном комплекте из ткани, через которое просвечивается ее грудь. Она также надела белую рубашку с объемными рукавами.