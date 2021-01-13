Беременную невесту российского миллиардера обругали за фото в прозрачном белье

Невеста российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова поделилась снимком в откровенном наряде и нарвалась на критику со стороны пользователей сети. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

34-летняя беременная модель сфотографировалась в зеркало в кружевном белье из полупрозрачной ткани, через которое просвечивается ее грудь. Она также надела белую рубашку с объемными рукавами, колье в виде цепи и несколько колец. В руках Перминова держит маленькую сумку Jacquemus в тон наряда.

Подписчики обругали внешний вид манекенщицы в комментариях под постом, набравшим почти 40 тысяч лайков. «Ничего особенного, зачем показывать нам бюстгальтер и сумку?», «Без штанов, но с сумкой», «Она что, спит с этими сумками?», «Мне кажется, или на фото была попытка замазать соски? В отношениях некоторых хочется сказать: "Ну чего мы там уже не видели?"», «Не понятно ничего, это ты так с бодуна в магазин собралась?» — писали фанаты.

В январе 2020 года Елена Перминова уже публиковала кадр откровенном образе. Ее запечатлели в плавках и полупрозрачном платье на борту роскошной яхты на фоне заката.

Пара уже воспитывает троих детей — двух сыновей Егора и Никиту и дочь Арину. 61-летний предприниматель в январе 2020 года сделал предложение Перминовой спустя 15 лет отношений.