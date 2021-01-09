Беременная невеста российского миллиардера снялась в откровенном наряде на яхте

Невеста российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова поделилась фотографией в откровенном наряде. Пост появился на ее странице в Instagram.

34-летняя беременная модель попозировала боком к камере в плавках и полупрозрачном платье, через которое просвечивается грудь. Образ Перминовой дополнили небольшие серьги-кольца. Ее засняли на борту роскошной яхты на фоне заката. «В этот раз я наслаждаюсь беременностью буквально каждую секунду. Кто знает, возможно она последняя для меня», — подписала она пост, который набрал больше 60 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости. «Лена, какая вы умница... Беременность вам к лицу», «Богиня», «Как же красиво!», «Прекрасный снимок! Удачи!», «Русалка», — высказывались они в комментариях.

В декабре Перминова снялась на пляже в слитном купальнике лилового цвета и розовой панаме. Известно, что модель отдыхает на острове Бали вместе с семьей.

Пара уже воспитывает троих детей: двух сыновей Егора и Никиту и дочь Арину. 61-летний предприниматель в январе 2020 года сделал предложение Перминовой спустя 15 лет отношений.