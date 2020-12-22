Известная модель забеременела от российского миллиардера в четвертый раз

Известная модель Елена Перминова и российский бизнесмен, миллиардер Александр Лебедев ждут ребенка. Об этом манекенщица сообщила на своей странице в Instagram.

34-летняя Перминова снялась в профиль в облегающем черном боди с объемным розовым бантом на талии. На снимке виден увеличившийся живот Перминовой.

Известно, что пара уже воспитывает троих детей: двух сыновей Егора и Никиту и дочь Арину. 61-летний предприниматель в январе 2020 года сделал предложение Перминовой спустя 15 лет отношений.

Елена Перминова — российская модель, участвовала в показах Lanvin, Viktor & Rolf, Armani, позировала для съемок в журналах Harper’s Bazaar, Vogue и Tatler, занимала пост редактора отдела моды журнала POP.

Александр Лебедев — российский предприниматель, общественный и политический деятель, писатель. Владелец британского онлайн-издания Independent и телевизионного канала London Live. Он также известен как крупнейший частный акционер и инвестор «Новой газеты», член Совета по внешней и оборонной политике.