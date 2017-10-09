Дизайнер обуви Чезаре Касадеи восхитился Леной Перминовой

Итальянский дизайнер обуви Чезаре Касадеи и российская модель Лена Перминова представили в московском модном универмаге ЦУМ совместную капсульную коллекцию, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дизайнера, линия была разработана в соответствии с предпочтениями Перминовой из качественных итальянских материалов. «Я восхищаюсь Леной. Она красивая, динамичная, просто фантастическая. Работать над коллекцией вместе с ней было очень просто, — рассказал Чезаре Касадеи корреспонденту «Ленты.ру». — Лена обожает красивую обувь. Мы просто говорили с ней о ее путешествиях, о ее образе жизни, и я спрашивал, что ей нужно в той или иной ситуации, что она хотела бы взять с собой в поездку. Она выбрала байкерские ботинки, туфли на высоком каблуке, сандалии, туфли на платформе. Идея коллекции возникла очень быстро, это был отличный опыт».

В капсульную коллекцию Casadei от Лены Перминовой вошла обувь из кожи, замши и атласа.

Бренд Casadei основан Квинто и Флорой Касадеи (Quinto & Flora Casadei) в 1959 году в итальянском городе Сан-Мауро-Пасколи. В настоящее время марка производит обувь и аксессуары для женщин и мужчин. Компанию возглавляет сын Квинто и Флоры Чезаре Касадеи, он также является дизайнером бренда.

Осенью 2017 года Casadei представила новую коллекцию, в которую вошли лоферы с меховой опушкой с цветными стразами на каблуке, серебристые ботильоны в стиле байкерских сапог, ботильоны с принтом под леопарда и с «нефтяными» разводами.