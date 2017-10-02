Зимнюю обувь покрыли силиконом

Шведская марка Vagabond представила новую коллекцию зимней обуви с силиконовым покрытием Utility Boot. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 2 октября.

«Коллекция Utility Boot призвана сделать городскую зиму наиболее комфортной. Ботинки отличаются износостойкостью даже в крайне суровых климатических условиях. Все модели коллекции сделаны из натуральной кожи с силиконовым водоотталкивающим покрытием», — отметили в компании.

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Отмечается, что особый язычок предотвратит попадание снега, а специальная съемная водоотталкивающая стелька позволит сохранить максимум тепла. Все модели из новой линейки будут доступны в крупных торговых центрах Москвы.

13 сентября сообщалось, что итальянский производитель обуви и аксессуаров Casadei представил коллекцию женской обуви сезона осень-зима 2017-2018. В коллекцию вошли лоферы с меховой опушкой с цветными стразами на каблуке, серебристые ботильоны в стиле байкерских сапог и ботильоны с принтом под леопарда, с «нефтяными» разводами, из золоченой кожи.