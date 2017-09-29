Французы анонсировали выпуск обуви из «Пятого элемента»

Французская марка одежды и аксессуаров Cop.Copine анонсировала выход новой коллекции обуви, состоящей из трех пар. Об этом представители бренда сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в пятницу, 29 сентября.

«Космически стильные криперы на трехцветной подошве, будто снятые с тонких щиколоток Милы Йовович из фильма The Fifth Element ("Пятый элемент" — прим. «Ленты.ру»), и обе пары ботильонов из гладкой кожи с графичным каблуком — цвета бордового бордо и глубокого синего», — описали новую обувь ее создатели. По их словам, в магазинах компании линейка появится в понедельник, 2 октября.

Фото: Cop.Copine 1 /2

17 августа Cop.Copine запустила новую рекламную кампанию, посвященную выходу коллекции одежды на осенне-зимний сезон. Главной темой кампании стал мир будущего, где индивидуальность сменяет математика, выраженная в цифровых кодах и буквенных обозначениях. В цветовой палитре коллекции преобладали оттенки терракотового, урбанистического желтого и синего.