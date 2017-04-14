Французский бренд посвятил коллекцию Стокгольму

Французская марка одежды и аксессуаров Cop.Copine выпустила минималистичную капсульную коллекцию, посвященную Стокгольму, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в пятницу, 14 апреля.

Она разработана креативным директором бренда Мари Жо де Оливейра. В коллекцию вошли платья, топы и юбки лаконичного покроя, сумки и клатчи с принтами по мотивам характерной скандинавской архитектуры Гамла Стана — исторического центра столицы Швеции. Преобладающие цвета — белый и черный с голубыми и ярко-красными акцентами.

Фото: пресс-служба Cop.Copine 1 /7

Скандинавский тренд — один из самых популярных в современной моде. Так, коллекция сезона осень-зима 2017/2018 итальянской марки Max Mara навеяна шведской архитектурой середины ХХ века и скандинавским стилем, а также образами знаменитых актрис того времени — Аниты Экберг и Ингрид Бергман.