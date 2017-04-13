Uniqlo выпустил коллекцию купальников для французских курортов

Японская марка Uniqlo представила новую коллекцию купальников, которая была создана в сотрудничестве с французским брендом Princesse tam.tam. Об этом сообщает ProFashion. Линейка объединена общей темой «французские курорты».

В нее вошли 16 моделей, в том числе спортивные бикини и закрытые купальники с перекрещенными на спине бретелями, с разными рисунками и узорами, которые можно комбинировать между собой. Кроме купальников, в коллекции также представлены аксессуары и пляжная одежда.

Бренд Uniqlo — часть японского холдинга Fast Retailing, которому принадлежат также марки Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam и Theory. Компания специализируется на выпуске повседневной одежды.