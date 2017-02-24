Max Mara одел в фирменное пальто модель в хиджабе

Итальянский бренд Max Mara провел показ своей коллекции сезона осень-зима 2017-2018 на Неделе женской моды в Милане. Компания представила фирменные пальто, кейпы, тренчи, платья и фактурный трикотаж, сообщил «Ленте.ру» представитель ее пресс-службы в пятницу, 24 февраля.

Коллекция, выдержанная в натуральной цветовой гамме (красный, коричневый, песочный, асфальтово-серый и черный) навеяна шведской архитектурой середины ХХ века и скандинавским стилем, а также образами знаменитых актрис того времени — Аниты Экберг и Ингрид Бергман. На показе Max Mara одна из моделей вышла на подиум в хиджабе в тон пальто, которое она демонстрировала.

Материалы по теме «Я судила о ваших девушках по барышням из эскорта» Креативный директор Max Mara о том, сколько пальто необходимо для счастья

В начале февраля модель в хиджабе появилась на Неделе моды в Нью-Йорке на презентации коллекции Канье Уэста Yeezy Season 5.

Max Mara Fashion Group — компания-производитель и ретейлер женской одежды и аксессуаров, основана в 1951 году в Италии. Кроме бренда Max Mara, управляет марками Sportmax, Sportmax Code, Weekend Max Mara, 'S Max Mara, Marella, Pennyblack, iBlues, Max & Co и Marina Rinaldi.