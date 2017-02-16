Канье Уэст вывел на подиум модель в хиджабе

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст представил новую коллекцию одежды — Yeezy Season 5. Презентация прошла в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает The Metro.

Дефиле стартовало почти на полчаса позже заявленного времени, что практически стало традицией. Для показа Уэст отобрал в том числе модель Халиму Аден (Halima Aden), которая вышла на подиум в хиджабе. Для 19-летней девушки это стало первым опытом в модельном бизнесе. Она представила длинную шубу из оранжевого меха.

Аден родилась в лагере беженцев в Кении и первой из своей семьи переехала в США. В настоящее время она учится в Saint Cloud University в Миннесоте. Девушка принимала участие в конкурсе красоты «Мисс Миннесота», на отборочном этапе она также носила хиджаб, а во время конкурса купальников вышла в буркини.

Хиджаб (в переводе с арабского — «покрывало») — традиционная одежда мусульманской женщины, в западной традиции термин относится только к головным платкам, полностью закрывающим шею и волосы. Ношение хиджаба — одно из требований шариата.

В последние годы многие мировые бренды создают специальные коллекции для мусульманок. Например, в начале 2016 года итальянский модный дом Dolce & Gabbana представил коллекцию хиджабы и абайи, декорированные кружевом, вышивкой и стразами. Весной того же года коллекцию для мусульманок выпустил бренд Uniqlo.