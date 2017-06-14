Cop.Copine украсил одежду рисунками купальщиц

Французская марка одежды и аксессуаров Cop.Copine представила летнюю капсульную коллекцию одежды и аксессуаров. Вдохновением для ее создания послужили образы купальщиц в стиле пин-ап как у французского художника Жюля Шере. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 14 июня.

В линейку вошли платья, блузы и платки, а тажке линейка украшений, которая представлена минималистичными браслетами и подвесками. Вещи будут представлены в российских магазинах бренда, цены на них пока не названы.

В середине апреля 2017 года марка показала минималистичную капсульную коллекцию, посвященную Стокгольму.

Она разработана креативным директором бренда Мари Жо де Оливейра. В коллекцию вошли платья, топы и юбки лаконичного покроя, сумки и клатчи с принтами по мотивам характерной скандинавской архитектуры Гамла Стана — исторического центра столицы Швеции.