Французы провозгласили синий новым черным

Французская марка одежды и аксессуаров Cop.Copine запустила новую рекламную кампанию, посвященную выходу коллекции одежды на осенне-зимний сезон. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 17 августа.

Главной темой кампании стал мир будущего, где индивидуальность сменяет математика, выраженная в цифровых кодах и буквенных обозначениях. В цветовой палитре новой коллекции преобладают оттенки терракотового, урбанистического желтого и синего, который креативный директор марки Мари Жо де Оливейра называет новым черным, а также хаки.

В коллекцию вошли монокостюмы, платья-миди с крупными складками лесенкой в духе школьной формы и водолазки с широкой горловиной.

В середине июня 2017 года марка показала капсульную коллекцию одежды и аксессуаров. Вдохновением для ее создания послужили образы купальщиц в стиле пин-ап, как у французского художника Жюля Шере.