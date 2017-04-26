Россиянам предложили купить кеды из древесины

Обувной бренд Vagabond представил на российском рынке кеды Paul, изготовленные из переработанной древесины. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 апреля.

В процессе производства тонкие листы древесины прикрепляются к хлопковой основе обуви. Чтобы сделать деревянный материал мягким и подобным натуральной коже, поверхность обуви подвергается лазерной обработке. При изготовлении обуви не используются материалы животного происхождения.

Фото: пресс-служба Vagabond 1 /3

«Для нас каждый новый сезон является возможностью для совершенствования в направлении социально-ответственного производства. Вместе с этим мы также ведем разработки новых продуктов вне основных коллекций компании», — пояснила Мари Нильсон Петерсен, креативный директор Vagabond.

Кеды Paul в расцветке «Вишневое дерево» поступили в продажу 26 апреля ограниченным тиражом в нескольких магазинах Vagabond в России. Цена — 11,5 тысяч рублей.