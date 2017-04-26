Tod’s сшил обувь москвичам и петербуржцам

Итальянская марка Tod's выпустила лимитированную коллекцию обуви, разработанную специально для Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 апреля.

В специальную линейку вошли несколько моделей. Например, мужские кроссовки выполнены из мягкой матовой кожи с декоративной вставкой из кожи каймана на заднике. Женская модель украшена килтом с многослойной бахромой, пятка дополнена декоративными шипами.

Фото: пресс-служба Mercury 1 /3

Еще одна модель — темно-синие слипоны из плотного денима с кожаным язычком. Подошва с нескользящим протектором украшена рантом из плетеного джута.

Обувь уже поступила в продажу в фирменных бутиках бренда. Цены на модели не сообщаются.

Компания Tod's — производитель обуви, аксессуаров и одежды класса люкс для мужчин и женщин. Основана в Италии 1920 году и по сей день остается семейной компанией. Кроме бренда Tod's, ей принадлежат марки Hogan, Fay и Roger Vivier.

