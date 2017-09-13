Итальянцы украсили зимнюю обувь цветными стразами

Итальянский производитель обуви и аксессуаров Casadei представил коллекцию женской обуви сезона осень-зима 2017-2018. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 13 сентября.

В коллекцию вошли лоферы с меховой опушкой с цветными стразами на каблуке, серебристые ботильоны в стиле байкерских сапог, ботильоны с принтом под леопарда, с «нефтяными» разводами, из золоченой кожи, лодочки Blade из металлизированного материала со стразами, сапоги на шпильке Blade, текстильные мюли на меху с блестящим декором, а также зимние сапоги из замши на плоской подошве с декоративным узлом спереди.

Фото: пресс-служба Casadei 1 /10

Бренд Casadei основан Квинто и Флорой Касадеи (Quinto & Flora Casadei) в 1958 году в итальянском городе Сан-Мауро-Пасколи. В настоящее время марка производит обувь и аксессуары для женщин и мужчин.

Летом 2017 года компания показала лодочки Blade с кружевной отделкой и сапоги на шпильке в виде ажурных чулок.