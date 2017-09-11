На Неделе моды в Нью-Йорке представили кроссовки с «бахилами»

Видео: mffashion_com / Instagram

Американский бренд Public School на показе новой коллекции весна-лето 2018 в рамках Недели моды в Нью-Йорке представил кроссовки с верхом из полиэтилена. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает L'Officiel.

Как отмечает издание, внешне обувь выглядела так, будто ноги моделей были облачены в бахилы. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте mffashion_com.

Создатели Public School Максвелл Осборн и Дао-Йи Чоу основали свой бренд в 2008 году. Его успех был признан в 2013 году, когда Осборн и Чоу получили награду CFDA Swarovski Award за создание мужской одежды. Одежду Public School отличают объединенные элементы высокой и уличной моды.